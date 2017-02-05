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Ayvalık'ta yabancı uyrukluları taşıyan bot battı

Ayvacık'ın Sivrice mevkisinden denize açılan yabancı uyrukluları taşıyan botun batması sonucu bir kişi kayboldu.

05.02.2017 - 10:58
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Ayvacık ilçesi Sivrice mevkisinden lastik botla denize açılan 46 yabancı uyruklu, Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmak üzere yola çıktı. Kıyıdan 2 mil kadar açıkta motoru arızalanan bot, fırtına nedeniyle battı.

Ayvalık'ta yabancı uyrukluları taşıyan bot battı

45 KİŞİ KURTARILDI

Bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, denizdeki yabancı uyruklu 45 kişiyi kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında Etiyopya uyruklu kadının kayıp olduğu tespit edildi.

Ayvalık'ta yabancı uyrukluları taşıyan bot battı

"TCSG-28" ve "TCSG-6" bot komutanlıklarınca Küçükkuyu Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen Suriye, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Eritre, Bangladeş ve Kamerun uyruklu 7'si kadın, 7'si çocuk 45 kişiye battaniye, eşofman, çorap ve ayakkabı ile yiyecek dağıtıldı.

Ayvalık'ta yabancı uyrukluları taşıyan bot battı

Ayvalık'ta yabancı uyrukluları taşıyan bot battı

Ayvalık'ta yabancı uyrukluları taşıyan bot battı

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