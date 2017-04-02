Ayvalık'ta yanan tekneye Sahil Güvenlik müdahale etti

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ulusal Kanal'da Türkiye'nin en iddialı projesi hakkında ilginç bir tespitte bulundu.

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1 milyon emekliye yeni kolaylık

Mart ayında başlayan promosyondan sonra 1 milyon emekliye her şey dahil ucuz tatil de geliyor.