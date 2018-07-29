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Ayvalık'tan Yunanistan'a turist akını

Yunanistan ile imzalanan vize başvurusu protokolü ile çok sayıda Türk turist yolculuğa çıktı.

DHA | 29.07.2018 - 10:35..
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Ayvalık'tan Yunanistan'a turist akını

Ayvalık Ticaret Odası ve Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu arasında sürdürülen çalışmaların ardından Mart ayında, Yunanistan vizesi başvurusu protokolü imzalandı.

Ayvalık'tan Yunanistan'a turist akını

AYVALIK'TAN YUNANİSTAN'A HER YIL 80 BİN KİŞİ GEÇİYOR

Ayvalık'tan Yunanistan'a her yıl 80 bin kişinin geçiş yaptığını belirten Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, kurulan büro ile Yunanistan'a vize için İzmir'e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını söyledi.

"YILDA ORTALAMA 80 BİN KİŞİ GİDİYOR"

Ayvalık hudut kapısının Avrupa'ya açılan önemli bir nokta olduğunu ifade eden Mustafa Büyükçıvgın, şöyle konuştu: "Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri VFS Global Şirketi tarafından yürütülmektedir. Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor. Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş sayısı her yıl ortalama 80 bin civarında, her yıl binlerce kişi vize işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık’tan yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık’a geliyorlar. Ayvalık’ta şu an vize işlemleri yoğunlaşmış durumda. Odamızın Ayvalık’a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Bu yüzden de firmadan herhangi bir kira bedeli almıyoruz. Bu işlemler için bir odamızı tahsis ettik. Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık’a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik."

Ayvalık'tan Yunanistan'a turist akını

Ayvalık'tan Yunanistan'a turist akını

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