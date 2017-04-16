Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında çoğunluğun değişikliği desteklemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak kutladı.

HALK ERDOĞAN'A DESTEK VERDİ

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının başarılı geçmesi ve çoğunluğun değişikliklerin lehinde oy kullanması dolayısıyla Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Aliyev, halk oylaması sonucunun, halkın Erdoğan'ın politikalarına verdiği büyük destek anlamına geldiğini kaydetti.

Erdoğan, Aliyev'e teşekkür ederken, liderler iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda başarıyla gelişeceğine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN YERİ DAHA DA GÜÇLENECEKTİR"

Aliyev ayrıca, Erdoğan'a kutlama mesajı da gönderdi. Mesajında halk oylaması sonucunun Erdoğan'a olan güvenin ve başarılı politikasının tezahürü olduğunu vurgulayan Aliyev, "Şüphesiz, bu halk oylaması kardeş ülkemizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak, istikrarlı ve güçlü Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolü ve yerini daha da güçlendirecektir." ifadelerine yer verdi.