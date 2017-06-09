Azerbaycan Enerji Bakanı İstanbul’da hayatını kaybetti

Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, İstanbul'da vefat etti. Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Aliyev'in 3 Haziran'da Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürüldüğü, tıkalı koroner damarlar açılarak stent takıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

ANİ BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

"İleri derecede kalp yetersizliği nedeniyle Türkiye'den Bakü'ye giden kalp cerrahisi ekibi tarafından dolaşım destek cihazı bağlanarak, 5 Haziran'da ambulans uçak ile Şişli'deki Florance Nightingale Hastanemize nakledilmiştir.

Yoğun tıbbi tedavi ile kan basıncı yükseltilemeyen hastaya, kalp pompası bağlanarak ileri kalp yetersizliği tedavisi başlamıştır. Kalıcı yapay kalp destek cihazı takılması planlanan hastada dün ani gelişen beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Bakan dün öğlen saatlerinde vefat etmiştir."



Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan enerji sektöründe yönetici olan 69 yaşındaki Aliyev, Azerbaycan’ın devlet enerji kurumu SOCAR’ın başkanlığını yapmıştı.

SOCAR YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINI YÜRÜTMÜŞTÜ

Reuters'ın haberine göre Aliyev, 1993-2005 yılları arasında SOCAR yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmüştü. 2005 yılında enerji ve sanayi bakanı olan Aliyev, 2013 yılında da enerji bakanlığına getirilmişti. Büyük çaplı enerji sözleşmeleri için yabancı şirketlerle yapılan müzakerelerde ülkesini temsil eden Aliyev, küresel petrol üretimi kısıntısı konusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin toplantılarına da katılmıştı.

23 Kasım 1947 Bakü doğumlu olan Aliyev 1970 yılında Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi’nden mezun oldu. 1984 yılına kadar Azerbaycan Komünist Partisi’nde üst düzey görevlerde yer aldı. 1993/2005 yılları arasında 12 sene SOCAR’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptı.







