Azerbaycan Ermenistan'ın hava savunma sistemini vurdu

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Sarhoş gözlüğü ile penaltı atışı

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Trafikte seyir halinde devam eden bir Karadenizli, yanındaki Ferrari aracının sahibiyle yolda muhabbet ediyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.

HDP'li Selahattin Demirtaş'tan kendisi hakkında "özerklik istemediğini söyledi" açıklaması yapan CHP'li Eren Erdem'e yalanlama geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere başkent Berlin'e geldi.

Bursaspor-Beşiktaş maçında tribünlerde kavga çıktı, polis olaylara müdahale ederken, iki grup arasındaki mesafeyi de artırdı.

1 Marmaris'teki feci kaza kamerada Muğla'da uçurumdan devrilen midibüsün, kazadan saniyeler önce bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi Çin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a, son günlerde tartışılan Atatürk'e hakaret meselesi soruldu.

3 Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da Rusya'nın Uğur Dündar'ı Elena Letuchaya gittiği ülkelerdeki otel ve restoranları gezerek puan veriyor.

4 Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi yapması Asya ülkeleri ve ABD'de paniğe neden oldu.

5 Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı üyelerin kendisine küfür ettikleri için üyelikten ihraç edildiklerini söyledi.

6 Putin 'YPG'yle ilişkiye devam' dedi Amerika'nın ağır silah verdiği terör örgütü YPG'ye, Türkiye'ye rağmen, Rusya da destek oluyor.