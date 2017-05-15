taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.588
USD
3,5482
EURO
3,8953
ALTIN
140,49
PETR
52,0800

Azerbaycan Ermenistan'ın hava savunma sistemini vurdu

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 'OSA' hava savunma füze sistemini vurduğu anları paylaştı.

15.05.2017 - 20:53
  1. Haberler
  2. Video Haber

asd

Cephe hattının Fuzuli-Hocavend yönünde hava sahasını kontrol altına almaya çalışan "OSA" hava savunma füze sisteminin Azerbaycan askerlerince vuruldu.

AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A BOMBARDIMAN

Tam isabet alan füze sistemi ve görevliler imha edildiği belirtildi. Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği anın görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Beş kişilik ekiple yönetilen "OSA" füze sistemleriyle 45 kilometre yarıçapındaki hava sahası kontrol edilebiliyor ve atılan füzelerle 9 kilometre uzaklıktaki hedefler vurulabiliyor.

Azerbaycan Ermenistan'ı hava savunma sistemini vurdu VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Marmaris'teki feci kaza kamerada

Marmaris'teki feci kaza kamerada

313
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

71
Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

74
Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

126
Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu

Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu

33
Putin 'YPG'yle ilişkiye devam' dedi

Putin 'YPG'yle ilişkiye devam' dedi

202
Vali Karaloğlu Çinli pozunu sildi

Vali Karaloğlu Çinli pozunu sildi

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM