taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.833
USD
3,5292
EURO
3,7265
ALTIN
131,53
PETR
56,8000

Azerbaycan Meclisi'nden İran'a uyarı

Azerbaycan Meclis başkanı Oktay Esedov, İran'in hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurguladı.

Haber Merkezi | 30.12.2016 - 15:19
  1. Haberler
  2. İç Haber
Azerbaycan Meclisi'nden İran'a uyarı

ASD

Milletvekili Kudert Hesenguliyev, İran Savunma Bakanı'nın "Azerbaycan'ın İsrail'le yaklaşmasına tahammül edemeyiz'' açıklamasına karşın, İran'ın Azerbaycan'a karşı daha da sertleşmesinin büyük sorunlara yol açacağını söyledi.

''İRAN HARİTADAN SİLİNİR 5'E BÖLÜNÜR''

Hesenguliyev, İran'ın Azerbaycan'a hücum etmesi durumunda, İran'nın haritadan silineceğini ve yerinde 5 devlet oluşacağını söyledi.

Milletvekilinin açıklamasının ardından, Azerbaycan Meclis başkanı Oktay Esedov, İran'in hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayarak: "İran Cumhurbaşkanı da Ermenistan'ı ziyaret etti, biz onlara karşı bildiri verdik mi? Onun için herkes birbirine karşılıklı saygı göstermelidir "dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

97
Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

59
Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

13
Yurt genelinde kar tatili edilen iller

Yurt genelinde kar tatili edilen iller

21
Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

40
Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

79
Duygu öğretmenin eğitim aşkı

Duygu öğretmenin eğitim aşkı

256
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM