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Azerbaycan Milletvekili: Türkiye’yi zayıflatamazsınız

Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, Türkiye'nin yanında milyonlarca Türk milletinin olduğunu söyledi.

AA | 19.02.2018 - 23:04..
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Paşayeva, Aydın'ın Nazilli ilçe Belediyesi tarafından Şirinevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı'nın açılış törenine katıldı.

Parkın yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Paşayeva, bunun iki Türk devleti arasındaki bağı daha da artıracağını söyledi.

Azerbaycan Milletvekili: Türkiye’yi zayıflatamazsınız

"TÜRKİYE İÇİN CAN VERECEK MİLYONLARCA TÜK VAR"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Paşayeva, "Bugün çeşitli terör örgütlerinin arkasında durarak, PKK, PYD ve YPG fark etmez hepsi bir terör örgütlerinin parçalarıdır. Türkiye’yi zayıflatmak isteyenlere buradan 'Türkiye yalnız değil, Türkiye’yi zayıflatmaya sizin gücünüz yetmez çünkü Türkiye için canını verecek, canını vermeye hazır olan ben de dahil on milyonlarca Türk milletinin evladı var' mesajını vermeye geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye için canlarını çekinmeden feda edebileceklerini vurgulayan Paşayeva, Türkiye'nin güçlü olmasının tüm Türk uluslarının güçlü olması anlamına geldiğini ifade etti.

Azerbaycan Milletvekili: Türkiye’yi zayıflatamazsınız

"TÜRKİYE GÜÇLÜ İSE, AZERBAYCAN DAHA GÜÇLÜ"

"Türkiye güçlü ise Azerbaycan daha güçlü olacak." diyen Paşayeva, şöyle devam etti:

"Karabağ davamız çok daha güçlü olacak. Azerbaycan güçlü oldukça, siz o coğrafya da daha da güçlü olacaksınız. Ey Birleşmiş Milletler, ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, aldığı kararları uygulamak için Ermenistan’a baskı etmeyenler, tam aksine o işgalci zihniyete farklı farklı yollarla destek olanlar Azerbaycan orada yalnız değil. Azerbaycan için canını kurban vermeye hazır milyonlarca Türk milleti var."

Karabağ’ı işgalden kurtaracaklarını ve orada da bir Nazilli Parkı açacaklarını söyleyen Paşayeva, bu konuda Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a söz verdi.

Azerbaycan ve Türk milleti arasında ayrı bir bağ bulunduğunu belirten Alıcık ise Azerbaycan'ın Türk’ün kalesi olduğunu dile getirdi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de Karabağ Parkı’nın ismiyle beraber dünyaya mesaj verildiğini vurgulayarak, Türklüğün birliğini, iki milletin bir arada oluşunu ve gelecekte de bir arada olacağının belirtilerini gösterdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından park ve anıtın açılışı gerçekleştirildi.

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