Azerbaycan Nevruz Bayramı'nı Zeynep Kartal'la karşıladı

Ünlü Türk Modacı Zeynep Kartal’ın 2017 Sonbahar-Kış kreasyonları Londra Moda Haftası’nın hemen ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bugün saat 20:00’da görücüye çıktı.

Kartal, 30 kıyafetten oluşan “Constance” adını verdiği koleksiyonda Nevruz Bayramı’nı karşılamaya hazırlanan Azerbaycanlılar için bir de sürpriz hazırladı. Defilenin finalinde Nevruz Bayramı için özel olarak hazırlanan “Bahar Kızı” isimli kıyafet sunuldu. Defilede Azerbaycanlı ünlü tasarımcı Günel Behdudova da destek için podyuma çıktı.

"15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ" DE İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Koleksiyonlarda Briz ve Lion Dimond takıları kullanıldı. Defileden önce işadamı Ömer Faruk Özgül’ün sponsorluğunda hazırlanan “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” de izleyicilerle buluştu. Hain darbe girişiminin yaşandığı geceden yansıyan karelerde kahramanlık hikayeleri Azerbaycanlılara anlatıldı.

"CANLARI PAHASINA ÖNLENMİŞTİR"

Defile sonrası davetlilere teşekkür eden Modacı Zeynep Kartal konuşmasında, “Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen Azeri kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize ve halkımızın iradesine verdikleri destekten dolayı hem Azerbaycan Devletine hem de Azerbaycan halkına sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti birçok kez Demokrasiye yönelik ihlallere maruz kalmıştır. 1960 ve 1980 darbeleri ile sekteye uğratılan Demokrasimize karşı son olarak yine 15 Temmuz 2016’da yine Milli İrademize karşı bir girişimde bulunulmuştur. Bu teşebbüs Demokrasiyi ve kendi iradesinin temsilini içine sindirmiş halkımız tarafından canları pahasına önlenmiştir. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Ülkesine sahip çıkan tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Millet iradesine karşı yapılan bu teşebbüs yine bizzat Millet tarafından engellenerek tarihte yerini almıştır. Türkiye’de bu tarih artık Demokrasi Bayramı olarak kutlanacaktır."





"AMACIM 2023 TÜRKİYESİ'NİN VİZYONUNA HİZMET ETMEKTİR"

Kartal ayrıca, "Her fırsatta Demokrasi ve İnsan hakları savunuculuğu yapan başta birçok Avrupa Birliği üyesi ülke bu teşebbüse karşı yeterli tepkiyi gösterememiş kısık seslerle adeta bu teşebbüsün başarısız olmasının üzüntüsü içerisinde kınamalarla geçiştirmiştir. Özellikle Hollanda ve Almanya başta olmak üzere, Avrupa’nın bazı ülkelerinde son yaşanan olaylar yüksek seslerle dile getirilip Demokratik olmamakla suçlanan Türkiye’nin aslında gelişmiş olmakla övünen Avrupa ve batıdan çok daha Demokratik ve İnsan Haklarına saygılı bir ülke olduğunun kanıtı olmuştur. 15 Temmuz 2016 da yaşanan Demokrasi Bayramımızı, Demokrasiye olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak her daim hatırlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı bir vazife olarak görüyoruz. Amacım böyle etkinliklerle 2023 Türkiyesi’nin vizyonuna hizmet etmektir. Bu vesile ile bu ve benzeri etkinliklerde emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor, tüm davetlileri saygı ile selamlıyorum.”