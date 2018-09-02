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Azerbaycan Rusya'dan 5 milyar dolarlık silah aldı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonuna devam edildiğini ve bu kapsamda Rusya'dan 5 milyar dolar tutarında askeri ürün satın aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 09:19..
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Azerbaycan Devllet Başkanı İlham Aliyev'in Rusya ziyareti ülkesi adına oldukça verimli geçti. Soçi'de gerçekleşen ikili diyalogda Aliyev, Rusya ile 5 milyar dolarlık askeri anlaşma yapıldığını belirtti.

Azerbaycan Rusya'dan 5 milyar dolarlık silah aldı

"5 MİLYAR DOALRI AŞABİLİR"

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Rusya’dan 5 milyar dolar tutarında askeri ürün aldığını açıkladı.

Aliyev açıklamasında, “Askeri-teknik alandaki işbirliğinin devam etmesi gerektiği konusunu görüştük. Zaten uzun zamandır bu alanda devam eden bir gelenek söz konusu. Azerbaycan tarafından Rusya'da satın alınan askeri-teknik ürünler 5 milyar doları aşmaktadır ve bu miktar büyüme eğilimindedir” dedi.

Azerbaycan Rusya'dan 5 milyar dolarlık silah aldı

EN ÖNEMLİ ASKERİ PARTNERLERDEN BİRİ

Azerbaycan’ın Silahlı Kuvvetlerini modernizasyonuna devam ettiğini ve Rusya’nın uluslararası pazarlara askeri ürün tedarik eden dünyanın en önemli üreticilerinden olduğunu belirten Aliyev konuşmasını şöyle sürdürdü:

Azerbaycan Rusya'dan 5 milyar dolarlık silah aldı

“Rusya, Azerbaycan'ın askeri-teknik ürünler satın aldığı başlıca ülkelerden biri. Azerbaycan ayrıca Belarus, İsrail, Pakistan, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'nden silah ve askeri teçhizat satın alıyor. Rusya’dan alınanlar da dahil olmak üzere satın alınan silahların bir kısmı, Haziran ayında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde gösterildi."

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