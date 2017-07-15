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Azerbaycan'da benzine rekor zam

Azerbaycan Devlet Tarife Konseyi, son toplantıda 92 oktan benzininin fiyatını yüzde 28 artırılmasına karar verildiğini açıkladı.

15.07.2017 - 09:23
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YAKLAŞIK 42 KURUŞ ZAM

Açıklamada, 92 oktan benzinin litre fiyatının 15 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 20 gepik (yaklaşık 42 kuruş) yapılan yeni zammın ardından 70 gepik olan benzin artık 90 Gepik olduğu bildirildi.

Tarife konseyin’den yapılan açıklamaya göre, Ülkede üretilen motor yakıt kalitesinin yüksek avro standartlara ulaştırılması, ekolojik ortamın iyileştirilmesi ve artan yurtiçi talebin güvenli sağlanması amacıyla yatırım imkanlarının genişletilmesi amaçlanarak bu zammın yapıldığı bildirildi.

ZAM ÖNCESİ 70 GEPİK FİYATINA SATILIYORDU

Yeni yapılan yaklaşık yüzde 28 zam öncesinde 92 oktan benzin 70 gepik fiyatına satılıyordu.

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