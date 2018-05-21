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Azerbaycan'da şiddetli patlama

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir kafede patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 15:03..
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Benegedi bölgesinde bir kafede patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu aktarılıyor.

Azerbaycan'da şiddetli patlama

ALIŞVERİŞ MERKEZİ'NDE PATLAMA

Bakü’deki Binegedi bölgesinde bulunan Elite alışveriş merkezi yakınlarındaki bir yedek parça pazarının içinde bulunan kafede patlama oldu.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIZINTISI

İlk bilgilere göre de patlamanın nedeni gaz sızıntısı. Ölen 2 kişinin de kafenin çalışanları olduğu öğrenildi.

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