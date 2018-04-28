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Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü teslim edildi

FETÖ'ye üye olmak suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan M.C, Türkiye'ye getirildi. Azerbaycan'da yakalanan şahıs, Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

AA | 28.04.2018 - 01:56..
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Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü teslim edildi

Türkiye'nin Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü M.C için İnterpol ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Terör örgütünün yurtdışındaki faliyetlerine Batum'dan katıldığı tespit edilen zanlı Türkiye'ye teslim edildi.

İNTERPOL İLE GÖRÜŞME YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'cü M.C'nin Batum'da örgütün yurtdışı yapılanmasında görev aldığının tespit edildiği vurguladı.

Açıklamada, FETÖ/PYD terör örgütünün yurtdışı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya Ağır Ceza Mahkemesi ve Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemelerinin kararları ile hakkında FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan iki ayrı yakalama kararı olan ve firari durumda bulanan şüpheli M.C'nin, Gürcistan'ın Batum şehrinde ikamet ettiği ve bu bölgede örgütün yurtdışı yapılanmasında görev aldığının tespit edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü teslim edildi

AZERBAYCAN'DA YAKALANARAK TUTUKLANDI

Açıklamada, FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen uluslararası çalışmalar ve işbirliği sonucunda şüpheli M.C'nin, Nisan 2017'de Azerbaycan'da yakalandığı ve bugüne kadar tutuklu olarak cezaevinde kaldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İnterpol Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen görüşmeler neticesinde Türkiye'ye iadesi kabul edilen M.C, bugün Azerbaycan interpol görevlileri tarafından İstanbul Atatürk Havaalanına getirildi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS ortamında Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ifadesi akabinde tutuklanarak, ceza infaz kurumuna teslim edildi."

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