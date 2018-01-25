Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’e düzenlediği operasyonla ilgili miting düzenleyen Azerbaycan vatandaşlar, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği önüne toplandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, “Azerbaycan-Türkiye”, ”Recep Tayyip Erdoğan”, “Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan” diye Türkiye lehine birlik ve kardeşlik sloganları attı.

"TÜRKİYE UĞRUNA SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Türkiye’nin bu haklı davasının yanında olduklarını vurgulayan Bakü Gaziler Derneği Başkanı ve Osmanlı Diriliş Halk Harekatı Azerbaycan Başkanı Fuad Rzayev, ”İlk baştan beri bu olayı yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin haklı davasını destekliyoruz. Bizim Gazilerimiz içinde birçok kişi, gönüllü olarak Türkiye uğrunda savaşıp, şehit olmaya, ölmeye hazır olan insanlarımız var. Türkiye uğrunda savaşmaya, şehit olmaya hazır olan binlerce Azerbaycan evlatları var.” şeklinde konuştu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye Afrin desteği VİDEO