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Azerbaycan'ın 100. yılı anısına hatıra para basıldı

Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yılı anısına basılan hatıra paralar tedavüle girdi.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 16:18..
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Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü'nce kuruluşunun 100. yılını kutlayan kardeş ülke Azerbaycan anısına hatıra bastı.

Azerbaycan'ın 100. yılı anısına hatıra para basıldı

Gümüş olarak hazırlanarak 18 Mayıs'ta tedavüle giren 20 lira değerindeki madeni para, 2 yıl süreyle Darphane'den temin edilebilecek.

AZERBAYCAN'IN HARİTA VE BAYRAĞINI TAŞIYOR

Nominal değeri 20 lira olan paraların satış fiyatı 125 lira. 2 bin adet basılan paraların bir yüzünde nominal değeri yazarken diğer yüzünde Azerbaycan haritası ve bayrağı bulunuyor.

Azerbaycan'ın 100. yılı anısına hatıra para basıldı

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