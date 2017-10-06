Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi belli oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hazar İbrahim'i Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, daha önce Azerbaycan'ın NATO Daimi Temsilciliği görevini yürüten İbrahim, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi oldu.

İbrahim, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü ve Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği görevlerinde de bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Aliyev geçen ay, 2010 yılından beri Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Faik Bağırov'un merkeze çekilmesi yönünde kararname imzalamıştı.