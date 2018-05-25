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Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan resim sergisi açıldı

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Haydar Aliyev'in doğumunun 95. yılı dolayısıyla düzenlenen sergide Azerbaycan uyruklu ressamların eserleri de yer alıyor.

AA | 25.05.2018 - 15:34..
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Beşiktaş'taki Deniz Müzesinde gerçekleşen serginin açılışına, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev de katıldı.

Azerbaycanlı ressamların 46, Edremit'ten Türk öğrencilerin ise 16 eserinin bulunduğu sergi, Kafkas İslam ordusunun Azerbaycan'da kazandığı zaferin izlerini taşıyor.

ÖNEMLİ İSİMLERİN PORTRELERİ YER ALIYOR

Sergide Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade, ilk başbakanı Fetali Han Hoyski, Kafkas İslam Ordusu Tümen Komutanı Mürsel Bakü, Kafkas İslam ordusunun zafere ulaşmasına yardımcı olan Halil Kut Paşa, Nuri Paşa ve Enver Paşa'nın da portreleri yer alıyor.

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan resim sergisi açıldı

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