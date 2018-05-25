Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan resim sergisi açıldı

Darbe girişimi sırasında İBB'nin işgali ve çıkan olaylarla ilgili davada, 10 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da müebbet hapse çarptırıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), okulların tatil olduğu yaz aylarında öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.

İngiliz yazar David Almond, okuma serüveninin başındaki çocuklar için unutulmayacak bir öykü paylaşıyor…

Beşiktaş yönetimi, Talisca'nın satın alma opsiyonunu kullanarak başka bir kulübe satmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızın yerine düşündüğü isim ise Shaktarlı Bernard.

İngiltere'de yapılan bir araştırma; uzun süre telefonla konuşmanın beyine zarar verdiğini ortaya çıkardı.

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları oyuncak ve materyalleri köylerdeki ana sınıfı öğrencilerine gönderecek.

Oruçluyken de spor bırakmamak gereklidir. Bunun için sizi yormayacak şekilde terletmeyen egzersizler tercih edebilirsiniz.

1 İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya yaptığı ziyaret ve af isteği tartışılırken İçişleri Bakanlığından suç örgütleriyle ilgili açıklama yapıldı.

2 ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme yasasında gündem Türkiye oldu. Meclis Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 alınmaması için NATO, F-35 ve F16'lar ile tehdit etti.

3 Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi Merkez Bankası ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi.

4 Unutulmayan seçim müzikleri 24 Haziran'da yapılacak seçime sayılı günler kala, partiler tek tek seçim şarkılarını, sloganlarını duyuruyor. Yıllar önce de benzer manzaralar, ilginç seçim şarkıları vardı...

5 Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı Çorum’da geceleri Ulu Mezarlık'a gelip, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağlamasıyla gündeme gelen gizemli kız, dün gece mezar başında bulundu.

6 Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi, dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olarak İstanbullulara rahat bir nefes aldıracak.