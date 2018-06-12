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Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı 3 yıldır süren Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

İHA | 12.06.2018 - 19:21..
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Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı

Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışı gerçekleşti ve TANAP hattında ilk gaz akışı başlatıldı.

AÇILIŞA KATILAN LİDERLER

TANAP’ın açılışı için yapılan törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da katıldı.

Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı

Eskişehir'de açılışı yapılan TANAP'ın ilk vanasının açıldığı anlar

TANAP'ta ilk gaz akışı başlatıldı VİDEO

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