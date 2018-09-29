Azeri hırsız, eski komşusu kuyumcuyu soymak istedi

Bugün saat 08.00 sıralarında Bayramiç'e bağlı Atatürk Caddesi'nde iş yerinde daha önce yaklaşık bir ay dövmecilik yapan Azeri asıllı Çağlar D., pompalı av tüfeğiyle eski komşusu Hüseyin Kartoz'un kuyumcu dükkanına geldi.

ESKİ KOMŞUSUNU SOYMAYA ÇALIŞTI

Başında bere bulunan ve yüzünü de bandanayla kapatan Çağlar D., iş yerinde kahvaltı yapan Kartoz'a, "Bu bir soygundur" diyerek elindeki pompalı tüfeğin kabzasıyla kuyumcunun kafasına vurdu. Başına aldığı tüfek darbeleriyle hafif yaralanıp sendeleyen Hüseyin Kartoz, ardından şüphelinin elindeki tüfeği almak istedi. Bu sırada dükkan içinde arbede yaşandı. Arbedenin ardından kuyumcu Kartoz, Çağlar D.'yi iterek dükkanın önüne çıkardı.

ESNAF OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Dükkan önünde yaşanan arbede ve yardım çığlıkları üzerine komşu esnaf, olaya müdahale etti. Esnaf, şüpheliyi etkisiz hale getirip, polise haber verdi. Çağlar D., olay yerine gelen polise teslim edildi. Başından hafif yaralanan kuyumcu Hüseyin Kartoz, kendi imkanlarıyla gittiği Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kuyumcuya soygun girişimini esnaf önledi VİDEO

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Çağlar D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





