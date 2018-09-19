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Azerbaycanlı işadamı ofisinde öldürüldü

Balıyköy'de Azerbaycanlı işadamı İtimat İsmailov, ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

DHA | 19.09.2018 - 23:51..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen ve geçmişte Azerbaycan Adalet Partisi uluslararası ilişkiler sorumluluğu yapan Azeri işadamı Etimad İsmayilov ve Gözel Damirov, İsmayilov'un Florya'da bulunan ofisinde buluştu.

BAŞINDAN VE KALBİNDEN VURULDU

Ofiste ikilinin arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Damirov, İsmayilov'u başından ve kalbinden vurarak ağır yaraladı.

Damirov olay yerinden kaçarken, İsmayilov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri Damirov'u yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Azerbaycanlı işadamı ofisinde öldürüldü

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