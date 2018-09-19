Azerbaycanlı işadamı ofisinde öldürüldü

BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, yedi yıldan uzun süredir iç savaşın devam ettiği Suriye'nin yeniden inşasının yarım asır sürebileceğini söyledi.

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Meral Akşener’in danışmanı istifa etti

İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu Üyesi olan ve partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı olan Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı, istifa ettiğini duyurdu.