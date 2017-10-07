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Azeri kadın, cinsel saldırıya direnince kezzapla yakıldı

Samsun'da borç almaya evine gelen kadına cinsel saldırıda bulunup yüzü, kolları ve vücudunu kezzapla yakan zanlı tutuksuz yargılanacak.

07.10.2017 - 18:11
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Olay, Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 4 yıl önce Çarşamya İlçesi'ne yerleşen Azerbaycan uyruklu 41 yaşındaki 2 çocuk annesi A.İ., ekonomik sıkıntıya düşünce daha önceden tanıdığı R.P.'den borç para istedi. R.P., kadını evine davet etti.

Azeri kadın, cinsel saldırıya direnince kezzapla yakıldı

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Olay günü şüphelinin evine giden kadın, iddiaya göre burada şüphelinin cinsel saldırısına uğradı. Saldırıya direnince de yüzüne kezzap dökülüp yakıldı. Yüzü, kolları ve vücudunda yanık oluşan kadın acı içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polise ifade veren A.İ., "Borç para almak için evine gittim. Burada bana tecavüz etmeye kalkıştı. Direnince de üzerime kezzap döktü." dedi.

Azeri kadın, cinsel saldırıya direnince kezzapla yakıldı

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Azeri kadın, cinsel saldırıya direnince kezzapla yakıldı


Azeri kadın, cinsel saldırıya direnince kezzapla yakıldı

Azeri kadın, cinsel saldırıya direnince kezzapla yakıldı

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