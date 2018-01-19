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Azez'de 4 canlı bomba yakalandı

Suriye'nin Azez şehrinde ÖSO güçlerinin durdurduğu bir kamyonda 4 canlı bomba bulundu. Teröristlerden birisi üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

İHA | 19.01.2018 - 01:23..
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Türkiye'nin Kilis kentinin komşusu Azez'de DEAŞ militanlarını kendini patlattı. ÖSO'nun yakaladığı 4 teröristten birisi üzerindeki canlı bomba yeleğini aktif hale getirdi.

Azez'de 4 canlı bomba yakalandı

ÖSO HAYATTA KALAN TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRDÜ

ÖSO'ya bağlı askerler, Türkiye sınırındaki Azez'e bağlı Suçço Köyüne geçmeye çalışan su tankeri yüklü bir kamyonu oluşturulan kontrol noktasında durdurdu.

Kamyondaki su tankerinin kapaklarının açılmasıyla içeride bulunan yaklaşık 10 kişi kaçmaya başladı. Bu sırada üzerinde 'canlı bomba' yelekleri bulunan DEAŞ'lı olduğu belirtilen 4 teröristten biri patlayıcıyı infilak ettirdi, 3'ü ise ÖSO askerleri tarafından öldürüldü.

ÖSO güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmesinin ardından tankerden çıkanlardan 1'i çocuk, 3'ü kadın 5 kişi ise teslim oldu.

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