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Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'de yerel mahkemeyi hedef alan saldırıda en az 60 kişi yaşamını yitirdi, 50'nin üzerinde sivil yaralandı.

AA | 07.01.2017 - 14:22
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

AA muhabirinin sivil savunma yetkilisi İyad Şeyh Razuk'tan aldığı bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti.

60'DAN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu belirtti.

İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, AA muhabirine, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

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