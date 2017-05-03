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Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye Geçici Hükümeti binasının yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, 4 kişi hayatını kaybetti

03.05.2017 - 12:16
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  2. Dünya

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Azez'deki AA muhabiri, Halep ilinin Türkiye sınırındaki ilçe merkezinde Meytem Camisi avlusunun hemen dışına park etmiş bomba yüklü aracın infilak ettiğini, patlamanın meydana geldiği yerin yakınlarında Suriye Geçici Hükümetine ait bir bina bulunduğunu bildirdi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlçedeki sahra hastanesinde görevli doktor Hasan Ubeyd, saldırı sonucu biri Özgür Suriye Polisi üyesi 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 4 sivilin tedavisinin ise sahra hastanesinde devam ettiğini duyurdu.

"SALDIRIYI KİMİN YAPTIĞINA DAİR HENÜZ ELİMİZDE YETERLİ BİLGİ YOK"

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevad Ebu Hatab, olay sırasında Suriye'de olduğunu belirterek, "Azez'de toplantımız vardı ama güvenlik endişesiyle başka bir yerde yaptık. Binamızda sadece memurlar bulunuyordu. Binamız zarar görmedi. Saldırıyı kimin yaptığına dair henüz elimizde yeterli bilgi yok." diye konuştu.

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

BAZI ARAÇLAR ALEV ALDI, CAMİ AVLUSUNUN DUVARLARINDA HASAR

Patlama sonrası Meytem Camisi avlusunun dış duvarlarında büyük hasar oluşurken, yakınlardaki bazı araçlar alev aldı.

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

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