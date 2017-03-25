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Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

Halep'in Azez ilçe merkezinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

25.03.2017 - 17:28
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 sivilin öldüğü, 10 sivilin yaralandığı bildirildi.

"DURUMU CİDDİ OLANLAR TÜRKİYE'YE SEVK EDİLDİ"

Azez'deki sivil savunma yetkililerinden Heysem el-Cabir'in yaptığı açıklamada, Türkiye sınırı yakınında, muhaliflerin kontrolünde bulunan ilçede bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını belirtti. Saldırının minibüs ve diğer araçların toplandığı alanın hemen yakınında meydana geldiğini kaydeden Cabir, yaralıların ilçedeki hastanelere kaldırıldığını, durumu ciddi olanların ise Türkiye'ye sevk edildiğini aktardı.

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