Azez'de patlama: 5 ölü

Adıyaman Besni'de gasilhanede çalışan 68 yaşındaki Hasan Gürbüz, abdest almaya gelenler tarafından ölü olarak bulundu.

Hakkında taciz iddiaları olan yargıç Kavanaugh’ı aday gösterdiği için birçok kesim tarafından protesto yağmuruna tutulan Trump, protestocuların George Soros tarafından tutulduklarını iddia etti.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923'te ve son olarak 15 Temmuz 2016'da göstermiştir." dedi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadığı mücadelede forvette görev yapan ve birçok pozisyona giren Sinan Gümüş, Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözlemcilerinin radarına girdi.

1 Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 liraya satılan domatesin faturada 70 kuruşa alındığını görünce fiyatın indirilmesini istedi.

2 Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı Başkan Erdoğan, "Fikri danışmanlık hizmeti de almayacağız. Biz bize yeteriz" dedi.

3 Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD'den 30 yıl önce var olduğunu ve ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyledi.

4 Eskişehir'de şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki Şehit evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na bağıran şehit yakını, "Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü" dedi.

5 Operasyon arasında dinlenen Mehmet: Rönesans tablosu gibi Güneydoğu'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de hatta zaman zaman Karadeniz'de dağları teröre dar eden Mehmetçik'in efsane fotoğrafı.

6 Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi uygulaması ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar dolara dayandı.