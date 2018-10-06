Azez'de patlama: 5 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde akaryakıt satış noktasında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.
5 ÖLÜ, 29 YARALI
Muhaliflerin kontrolündeki Azez'de sanayi bölgesi olarak bilinen noktada meydana gelen patlamada 5 sivil öldü, 29 sivil yaralandı.
Olay yerindeki AA muhabiri, patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda maddi hasar oluştuğunu, bazı araçların yandığını aktardı.
BİRÇOK ARAÇ YANDI
Satış noktasında bulunan benzin dolu variller ısının etkisiyle ard arda patladı. Etrafa dağılan benzin birçok aracın yanmasına sebep oldu.
Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.
DURUMU AĞIR OLANLAR KİLİS'E NAKLEDİLDİ
Yaralılar çevredeki hastanelere, durumu ağır olanlar ise Kilis Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.