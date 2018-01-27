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Azez'de teröristlerin bombaladığı hastane onarıldı

PYD/PKK'nın top atışlarıyla zarar gören Azez bölgesindeki tek Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi, Türkiye'nin desteğiyle yeniden onarıldı.

AA | 27.01.2018 - 12:56..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, terör saldırılarında oluşan tahribat izleri de silinmeye çalışılıyor.

1 ÖLÜ 11 YARALI

Bu kapsamda, 19 Ocak'ta teröristlerin saldırısı sonucu tahrip edilen Azez bölgesindeki tek Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne de Türkiye yardım elini uzattı. Kadınların kaldığı bölüme isabet eden top atışları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı hastanede onarım çalışmalarına başlayan ekipler hasarı giderdi.

KAPILAR YENİDEN AÇILACAK

Bölge halkının temizlik çalışmalarına başladığı hastanenin zarar gören bölümleri, 1-2 gün içerisinde yeniden hastalarına kapılarını açacak.

Azez'de teröristlerin bombaladığı hastane onarıldı

Azez'de teröristlerin bombaladığı hastane onarıldı

Azez'de teröristlerin bombaladığı hastane onarıldı

Azez'de teröristlerin bombaladığı hastane onarıldı

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