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Azez'deki katliamın yıl dönümünde yeni saldırı önlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin merkezinde, geçen yıl 60'tan fazla sivilin öldüğü katliamın yıl dönümünde, aynı yerde bombalı araç saldırısı engellendi

AA | 08.01.2018 - 12:46..
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Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde 60'ın üzerinde sivilin öldüğü katliamın yıl dönümünde aynı yerde bombalı araç saldırısı önlendi.

KATLİAM SON ANDA ÖNLENDİ

Azez'deki polis teşkilatının sosyal medya hesabı üzerinden verdiği bilgiye göre, Kilis ilinin karşısında, Suriye tarafında muhaliflerin kontrolünde yer alan Azez ilçesinde eski mahkeme binasının önünde patlamaya hazır bombalı araç tespit edildi.

Kaynaklar, aracı Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında eğittiği Suriyeli polis güçlerinin fark ettiğini ve bombaları uzaktan etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Bombalı aracın binanın önüne kimler tarafından bırakıldığı henüz tespit edilemedi. Dün de aynı lokasyonda geçen sene düzenlenen katliam kurbanları için anma töreni düzenlenmişti.

AZEZ'DE DEAŞ SALDIRISI

Azez'de 7 Ocak 2017'de yerel meclise bağlı mahkeme binasının önünde bombalı araç infilak ettirilmiş, en az 60 sivil ölmüş, 100'den fazla sivil yaralanmıştı. Bu saldırının ardından bina kullanılmaz hale gelmişti. Saldırıyı DEAŞ'ın yaptığı duyurulmuştu.

İdlib'in merkezinde dün yapılan bombalı araç saldırılarında da 30 sivil ölmüş, 70'in üzerinde kişi yaralanmıştı.



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