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Azez'e saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Fırtına obüsleri gece boyunca PYD/YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'deki mevzilerini imha etti.

28.06.2017 - 09:10
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Azez'e saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK mensuplarınca Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildi.

Fotoğraf: Gece görüş dürbününden bombardıman anıAzez'e saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

DOÇKA SİLAHIYLA SALDIRDILAR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik PYD/YPG/PKK'lı teröristler tarafından dün akşam saatlerinde Doçka silahıyla taciz atışı gerçekleştirildi.

Bombalanan bölgelerAzez'e saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verildi. Belirlenen terör örgütüne ait hedefler Fırtına obüsleriyle imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi.

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