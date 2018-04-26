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Azezli polisler göreve hazır

Türkiye'nin eğittiği 200 Suriyeli polis adayı için Halep'in Azez ilçesinde ant içme töreni düzenlendi.

AA | 26.04.2018 - 21:24..
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Türkiye'nin eğittiği 200 Suriyeli polis, Halep'in Türkiye'ye sınır ilçesi Azez'de törenle mezun edildi.

"POLİSLER HALKIMIZI KORUYACAK"

Azez Emniyet Müdür Ahmet Zeydan, törende yaptığı konuşmada, Türk polisinin eğittiği 200 polisin mezun olduğunu söyledi.

"Göreve başlayan polislerimiz zalim Esed rejimi, DEAŞ ve PKK ittifakı nedeniyle zulüm görmüş halkımızı korumak için çalışacaklar." diyen Zeydan, Türkiye'nin desteği ve tecrübesiyle şehir içi ve kırsal alanlarda güvenliği sağlayacaklarını belirtti.

Azez'de Türkiye'nin eğittiği 200 polis mezun oldu VİDEO

Azezli polisler göreve hazır

Azezli polisler göreve hazır

TÜRK BAYRAKLARI TAŞIDILAR

Türk polis teşkilatından yetkililerin de katıldığı törende mezun polislerin Türk bayrakları taşıdığı görüldü. Bu arada, Azez emniyeti, yeni polis adayları aradığını duyurdu.

Azezli polisler göreve hazır

Azezli polisler göreve hazır

Azezli polisler göreve hazır

Azezli polisler göreve hazır

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