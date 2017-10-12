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Aziz Elmo Ateşi veya Gemici Nuru nedir

İngilizce St. Elmo's Fire, fırtınalı havalarda gemi direği ve bunun gibi sivri ve yüksek cisimlerin ucunda gözlenen elektrik boşalmasıdır.

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Türkçe’de”gemici nuru” olarak da adlandırılır. Genellikle yükseltisi fazla olan paratoner, rüzgâr gülü, gemi direkleri ve havadaki uçakların gövdelerinde bu türden elektrik boşalımları gerçekleşir. Aziz Elmo Ateşi, sivri ucun etrafında yoğunlaşan alan çizgilerinin havanın iyonlaşmasına yol açmasından ortaya çıkmaktadır. Bu olay neticesinde ortaya bir ışık çıkmaktadır. Çıkan bu ateşin rengi mavi, yeşil, beyaz, veya menekşe renginde görülebilmektedir.

Aziz Elmo Ateşi veya Gemici Nuru nedir

ATMOSFER ELEKTRİĞİNİN BOŞALMASI

Gemici ışığı veya gemici nuru olarak da adlandırılır. Genelde sivri uçlu yapıların tepe noktalarında oluşan ve genellikle parlak bir ışık noktası halinde gözüken atmosfer elektriği boşalması olayıdır. Genellikle çatırtılı bir sesle birlikte oluşmaktadır.

Aziz Elmo Ateşi veya Gemici Nuru nedir

OSMANLI'DA "GEMİCİ NURU"

Osmanlıların “edva-i bahriye” veya “gemici nuru” dedikleri doğa harikası, eski gemicilerce şans ve talih işareti sayılırdı. Kolomb, Macellan gibi denizciler de seferlerinde bu olayı görmüşlerdir. Macellan dünya çevresini dolanırken, gemiler Atlas Okyanusu’nda çok büyük fırtınayla karşılaşır ve çıkan kıvılcımlar yüzünden geminin yandığı sanılır. Bu ışıkların onları koruyan azizler olduğuna inanan mürettebat, ışıklara Aziz Elmo’nun Ateşi ismini verir. Roma İmparatoru Sezar’ın Afrika’daki bir savaşta, gece yarısı çıkan bir dolu fırtınası sırasında askerlerin mızraklarının ucunda ateş topları gördüğü söylenir. Ortaçağ’da gemici nurunun görülmesi bazen korku bazen neşe kaynağı olurdu.

Aziz Elmo Ateşi veya Gemici Nuru nedir

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