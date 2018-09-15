Aziz Kocaoğlu: İzmir'de kokunun nedeni Melih Gökçek

Eylül ayı meclis toplantısının üçüncüsü Aziz Kocaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Kocaoğlu, kentte son dönemde hissedilen koku ile İzmir Körfezi'nin su kirlilik oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MELİH GÖKÇEK ARSENİK STANDARDINI DÜŞÜRDÜ

Kocaoğlu, 2009 yerel seçimlerinden 6-7 ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçek'in duyurmasıyla arsenik krizinin yaşandığını, arsenik standardının 50 miligramdan 10 mikrograma düşürülmesi nedeniyle bu sorunun ortaya çıktığını belirtti.

"ANKARA'DA SU YOKTU, KIZILIRMAK'TAN GETİRİLDİ"

O dönemde Ankara'da su olmadığı için Kızılırmak'tan "ağır metal" yüklü su getirildiğini kendilerinin de Ankara'da 36 yerden numune aldırdığını anlatan Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Değerlerini tespit ettik, son derece berbattı. Sabahleyin açıklayacaktım, akşam Sayın Başbakan şimdi Cumhurbaşkanımız 'bu su tartışmasını bitirelim' dedi. Devlet nezaketinden dolayı açıklamadım. Şimdi koku problemiyle karşı karşıyayız. Çeşitli nedenler üzerinde çalışıyoruz. Tek bir nedeni yok. Sabaha karşı artıyor, borular boşalınca. Biz çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Su değerlerimiz hem Çevre İl Müdürlüğü tarafından hem diğer kurumlar tarafından hem İZSU tarafından sürekli denetlenmektedir. Bir problem söz konusudur."

"KONSORSİYUMLA ANLAŞMAZLIK OLDU"

Kocaoğlu, İzmir Körfezi'ne zaman zaman doluluktan dolayı pis su tahliyesinin olduğunu belirterek, "Tahliyenin olduğu yerden alınan değerlerle bize saldırılmaktadır. Çiğli arıtma çalışmıyor mu? Çiğli arıtma 3 faz 24 saat çalışıyor. Biz kentin büyümesini de hesaba katarak, 4. fazın inşaatına başladık. Orada müteahhitlerle konsorsiyumla anlaşmazlık oldu, tekrar ihaleye çıktık. 13-14 ay içinde 4. faz da devreye alınacak." dedi.

Büyük Kanal Projesi'nin yapımının çok uzun sürdüğünü, bazı bölümlerinin kullanılmadan eskimeye başladığını bildiren Kocaoğlu, "Biz şimdi yaptığımız pis su master planını bitirmek üzereyiz, tünel sistemi ile ve çok uzun yıllar İzmir'in ihtiyacını karşılayacak bir projelendirme çalışmasını daha gerçekleştiriyoruz. Bu, bugün yapılmayacak." diye konuştu.

İzmirli vatandaşların pis koku isyanı VİDEO

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLERİN ALTINDA"

Kocaoğlu, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün Körfez suyu ile ilgili çalışması hakkında, "İl Sağlık Müdürlüğü bir değer bulmuş, biz de değer aldık. Biz de 200 metre öbür taraftan değer aldık, kabul edilebilir değerlerin altından çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Aziz Kocaoğlu, Yeni Foça'da bir gemiden atık sızmasıyla oluşan çevre kirliliğinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdür yardımcısının Foça arıtmasına giderek, bu sızıntının arıtmadaki jeneratörden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdiğini aktardı.