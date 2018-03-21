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Aziz Nesin’in oyunu 'Tut Elimden Rovni' yeniden sahnede

Türk mizahının ustalarından Aziz Nesin’in 'Tut Elimden Rovni ve 'Hayati Bir cambazlık gösterisi' adlı oyunu, Londra'da yeniden sahneleniyor.

DHA | 21.03.2018 - 15:07..
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Tut Elimi Rovni'nin ikinci üç günlük gösterileri, 27, 28 ve 29 Mart tarihlerinde Merkezi Londra’daki Rosemary Branch Theatre salonunda sahneleniyor.

Yapımcılığını Zeynep Dalkıran yönetimindeki Pan Productions’un üstlendiği 90 dakikalık oyunun yönetmenliğini Göktay Tosun yapıyor. Ada Burke ve Göktay Tosun'un oynadığı oyunda, Gülistan Sarbas Yönetmen Yardımcısı olarak görev alırken, Kostüm/Afiş Tasarımı da Ayşenil Şenkul üstlendi.

Aziz Nesin’in oyunu 'Tut Elimden Rovni' yeniden sahnede

Akrobat bir çiftin evliliğini konu alan oyun Mela ve Rovni’den yola çıkarak tüm ikili ilişkileri "denge" unsuru ile birer cambaza benzetir.

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