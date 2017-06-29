Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

CUMHURİYET YAZARI AZİZ SANCAR'I ARAYIP SORDU

Aziz Sancar'ın Evrim'i bir inanç biçimi olarak görmediğini ifade eden sözlerine inanamayan Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, dünyaca ünlü bilim adamıyla görüşmesini köşesine taşıdı. Cumhuriyet yazarının aktardığına göre Aziz Sancar sözlerini şu şekilde açıkladı:

ENERJİMİZİ SUNİ KAVGALARA HARCIYORUZ

“Aziz’i en çok üzen Türkiye’de üstümüze aptal tozu serpilmiş gibi durmadan akla mantığa sığmayacak sebepler bulup, tüm enerjimizi bu suni kavgalara harcıyor ve ülkemize zarar veriyoruz, bu büyük bir günahtır...”

BEN MÜSLÜMANIM, EVRİME İNANMAK DİYE BİR ŞEY OLMAZ, EVRİM GERÇEKTİR

“Bir gencimiz bilim ve inanç konusunda soru sordu. Ona şu yanıtı verdim: ‘Ben Müslümanım ve Allah’a inanıyorum. Evrime inanmak gibi bir şey yoktur, Evrim bir gerçektir ve inanç meselesi değildir.”

Aziz Sancar'dan evrim yorumu VİDEO