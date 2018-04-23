Aziz Sancar'a fahri profesörlük verildi

Kırgızistan'da temaslarda bulunan dünyaca ünlü bilim adamı Sancar, ülkenin köklü eğitim kurumlarından Cusup Balasagun adını taşıyan Milli Üniversitesi bünyesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 9 ay önce kurulan Prof. Dr. Aziz Sancar Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerin alkışları eşliğinde karşılanan Sancar'a üniversite tarafından fahri profesörlük unvanı takdim edildi.

"TÜRK DÜNYASINA BİLİM LAZIM"

Milli Üniversitesinin Konferans Salonunda öğrenciler, rektörler, dekanlar ve bilim insanlarına hitap eden Sancar, Türk dünyasının ilerlemesi ve Avrupa, Amerika, Japonya ve Çin ile yarışmak için bilim yapması gerektiğini vurgulayan Sancar, Türk dünyası gençlerinden beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.



Türk bilimi, Türk dünyası, çok çalışmak ve bilim yapmak gibi konuları işlediğini anımsatan Sancar, şunları söyledi:



"Türk dünyası politik bir terimdir. Bunu kabul etmek lazım. Fakat ben Türk dünyasına inanıyorum. İsteyen inansın veya inanmasın. Bunu Avrupa ve Amerika'da da söylüyorum. Çin Seddinden Adriyatik'e kadar uzanan bir Türk dünyası var. Dediğim gibi ben politikacı değilim. Oy almak için söylemiyorum. Terfi olmak için söylemiyorum. Ben 71 yaşındayım. Kaç yıl yaşarım bilmiyorum. Madem bu fırsat var. Ben böyle bir Türk dünyasına inanıyorum. Bunun tüm dünyanın bilmesini istiyorum."

EŞİM TÜRK SEVDALISIDIR"

Sancar, "Geçen yıl Türkiye'yi benim eşim tanıttı. Benim eşim Amerikalıdır ama Türk sevdalısıdır. İngilizcede Turkey ile Hindi terimleri aslında aynı anlamı taşıyor. Eşimin yönettiği ve Türkiye'nin tanıtıldığı kabini ziyaret eden Amerikalı çocuklar, Türkiye'de nelerin icat edildiğini ve Türkiye'de hindinin çok olup olmadığını merak eder.

Eşim, Türkiye Nobel bilim insanı yetiştirir diye cevap verir. Bu sefer eşim kendilerine bir soru yöneltir. Kimya Nobel ödülünü kim kazandı biliyor musunuz diye sorar. Cevabı alamayınca cevabını Aziz Sancar diye söyler. Ben bunu büyük bilim adamı olduğumu ispat etmek için söylemiyorum.

Demek istediğim şu, dünyada adımızı duyurmak istersek eğer, biz kuvvet olarak tanınmak istersek eğer ve yabancılar tarafından yönetilmek istemiyorsak eğer bilim yapmalıyız. Dünya bizi bilimle tanısın diye bilimde kuvvetli olmalıyız" şeklinde konuştu.



