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Aziz Sancar'dan gençlere tavsiyeler

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk gençlerinin temel bilimle uğraşması ve icatlar yapması gerektiğini belirtti.

12.06.2017 - 19:25
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Sancar, Azerbaycan Eğitim Bakanlığının davetiyle geldiği Bakü'de, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinde (UNEC) düzenlenen "Aziz Sancar-Bir Bilim Fedaisinin Hayat Hikayesi" konferansında konuştu.

"POLİTİKAYLA UĞRAŞMAYIN, İLİM YAPIN"

Genç nesillere tavsiyelerde bulunan Sancar, "Politika ile uğraşmayın, ilim yapın ve çok çalışın. Biz temel bilim yapmalıyız, teknoloji değil. İcat yapmamız lazım." dedi.

Aziz Sancar'dan gençlere tavsiyeler

"TÜRK DÜNYASI BENİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR"

Edebiyata da ilgisi olduğunu anlatan Sancar, "Yunus Emre'nin benim üzerimde çok büyük etkisi olmuştur. Türk edebiyatını iyi öğrendim. Türk dünyası benim varlığımın çok büyük parçası. Türklerin Viyana bozgunundan hala ızdırap çekiyorum. Türk dünyası benim için ilham kaynağı, güç kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aziz Sancar'dan gençlere tavsiyeler

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