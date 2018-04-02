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Aziz Sancar'ın oynadığı nükleer enerji tanıtım videosu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı nükleer enerji tanıtım filminde Türkiye'nin Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 22:09..
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Aziz Sancar'ın oynadığı nükleer enerji tanıtım videosu

Ülkemizdeki ilk nükleer enerji santali olan ve Mersin'de yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca (TAEK) tarafından lisans verildi.

Böylece enerji bağımsızlığı adına önemli bir adım olan projede ilk resmi adım atılmış oldu.

BAKANLIK'TAN NÜKLEER VİDEOSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Türkiye'deki nükleer enerjinin önemiyle ilgili Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Türk bilim kadını Prof. Dr. M. Bilge Demirköz'ün de yer aldığı bir tanıtım filmi yayınladı.

Enerji Bakanlığı'ndan Aziz Sancar'lı nükleer enerji tanıtımı VİDEO

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