taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.327
USD
3,7880
EURO
4,6708
ALTIN
161,90
PETR
64,9000

Aziz Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Aziz Yıldırım Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Biz bunu hepimiz canı gönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur" dedi.

AA | 21.02.2018 - 14:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a gitti.

"ÜLKE İÇİN YAPILMASI GEREKEN BİR OPERASYONDUR"

Yıldırım, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Biz bunu hepimiz canı gönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur. Şehit olanları anarak onlara Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diliyoruz, hem ailelerine hem de ülkemize sabır diliyoruz. İnşallah kısa dönemde hükümetin ve silahlı kuvvetlerin beraber almış olduğu kararlar doğrultusunda da bu harekat biter."

Lütfü Savaş da Aziz Yıldırım'a hem ziyaretinden hem de eğitim ve spor alanında yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Aziz Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

352
Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

225
Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

94
Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

88
CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

183
Ayla Akat Ata tutuklandı

Ayla Akat Ata tutuklandı

124
Caner'den Robben'e şık çalım

Caner'den Robben'e şık çalım

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM