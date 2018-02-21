Aziz Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a gitti.

"ÜLKE İÇİN YAPILMASI GEREKEN BİR OPERASYONDUR"

Yıldırım, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Biz bunu hepimiz canı gönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur. Şehit olanları anarak onlara Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diliyoruz, hem ailelerine hem de ülkemize sabır diliyoruz. İnşallah kısa dönemde hükümetin ve silahlı kuvvetlerin beraber almış olduğu kararlar doğrultusunda da bu harekat biter."

Lütfü Savaş da Aziz Yıldırım'a hem ziyaretinden hem de eğitim ve spor alanında yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.