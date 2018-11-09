Azizye Tabyaları'na yürüler

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyalarına, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince saygı yürüyüşü organize edildi.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen ve kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyalarına yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından, tarihte olduğu gibi camilerde, "Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapıldı.

Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan binlerce vatandaş, sabah namaz sonrası okunan selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği'ne yürüyerek burada dua etti. Çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu Erzurumlular, daha sonra sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyalarına kadar yürüdü.

"DEDECİĞİM BEN GELDİM"

Üzerilerinde "Dedeciğim ben geldim" tişörtü bulunan çocukların yanı sıra asker ve polislerin de katıldığı yürüyüş sırasında, dokuz pare top atışı da yapıldı.

Yürüyüşte bazı vatandaşlar, o günün ruhunu yaşayabilmek adına tabyaya tepeleri aşarak ulaştı. Tabyada, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı, şiirler ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından dua edildi. Rus ve Ermeni kuvvetlerine karşı mücadele edilen tabyaları gezen vatandaşlar, Aziziye savunmasında fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrini de ziyaret etti.

"TARİHİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ"

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son derece tarihi ve milli duyguları kabartan ve kendilerini gururlandıran bir programda birlikte olunduğunu söyledi.

1877'de Osmanlı İmparatorluğu'na kasteden yabancı düşmanlara karşı Erzurumlu bir neferin ve müezzinin Türk askerine ve milletine, dinine sahip çıkma anlamında son derece önemli bir çıkışıyla başlayan mücadelenin tanıklığının bugün de hep birlikte yerine getirildiğini aktaran Memiş, "Tarihte böyle vatandaşımız görevi olmasa bile kahramanlığa vesile olabiliyor. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bugün tarihteki bu anlamlı günle beraber milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı destanı da hatırladım. Milletimiz tıpkı 1877'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da içindeki hain darbecilere, hain FETÖ'cülere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadeleyi başlattı. Ne mutlu bize ki tarihimizden aldığımız güçle ve imanla önümüze bakıyoruz." diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİ CANINI VERİR AMA VATANINI VERMEZ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1877'de çağrı üzerine eli silah tutan herkesin Aziziye Tabyalarına büyük bir heyecanla her şeyi ile düşman üzerine yürüdüğünü hatırlattı.

Aziziye Tabyalarında, büyük bir mücadele yaşandığını bildiren Sekmen, "Muharebede, Erzurumlular şehit olmasına rağmen büyük bir zafer kazanır. Yıl dönümünde biz de o günleri yad etmek için buradayız. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biliyoruz ki aziz Türk milleti canını verir ama vatanını vermez. Dün olduğu gibi bugün de aynı aşkla ve cesaretle yoluna devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek." ifadelerini kullandı.