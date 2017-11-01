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Azledilen Katalonya lideri ifadeye çağırılıyor

Katalonya'nın Brüksel'de bulunan kaçak lideri Puigdemont Madrid yönetimine bağlı yüksek mahkeme tarafından ifade vermeye çağırıldı.

01.11.2017 - 10:46
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Katalonya'nın azledilen ve kaçak lideri Carles Puigdemont için madrid harekete geçti. İspanya yüksek mahkemesi Puigdemont ve görevden alınan Katalan yönetiminin 13 yetkilisini Perşembe ve Cuma günleri mahkemeye ifade vermeye çağırdı.

Azledilen Katalonya lideri ifadeye çağırılıyor

AĞIR SUÇLAMALAR İLE KARŞI KARŞIYA

Mahkeme bu kişiler hakkında isyan, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanmak gibi suçlamaları inceleyecek.

İspanya yasalarına göre yargıç, ifadeye gelecek olan Puigdemont'un daha kapsamlı bir soruşturma ve muhtemel yargılama süresince tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek. Puigdemont'un 30 yıl hapis cezası ile söz konusu suçlamalardan yargılanabileceği belirtiliyor.

KAÇAK LİDER

Puigdemont, Katalonya parlamentosunun Cuma günü tek yanlı olarak bağımsızlık ilanından sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiği için, Madrid'deki mahkeme celbine uyup uymayacağı belli değil.

Dün yaptığı basın toplantısında da Puigdemont "Gerekli koşullar ve güvence sağlandığı taktirde Katalonya'ya döneceğim" ifadelerini kullanmış, ancak şu anda o ortamın bulunmadığını ve bağımsızlık çalışmalarını Avrupa'nın kalbi olan Brüksel'den idare edeceğini söylemişti.

Azledilen Katalonya lideri ifadeye çağırılıyor

BELÇİKA GÜVENCE İSTİYOR

Belçika'nın Belga haber ajansı, kriz merkezi yetkililerinin ülkede bulunduğu süre içinde Puigdemont'a koruma tahsisinin gerekip gerekmeyeceğini görüştüklerini bildirdi.

Puigdemont Salı günü, sadece İspanyol hükümetinin bazı "güvenceler" vermesi halinde ülkeye dönebileceğini söylemiş ancak bu güvencelerin ne olduğunu açıklamamıştı.

Azledilen Katalonya lideri ifadeye çağırılıyor

Puigdemont Belçika'da dün yaptığı basın toplantısında, "Katalan halkından uzun bir yola hazırlanmasını istiyorum. Zaferimizin temeli demokrasi olacaktır." dedi.

İspanya anayasa mahkemesi, bağımsızlık ilanını, Salı günü açıklanmasından bir saat sonra iptal etmişti.

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