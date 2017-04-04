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Azmin ve başarının sembolü: Deniz kızı Sevilay Öztürk

Doğuştan kolları olmayan Sevilay Öztürk'ün en büyük hayali 2020 Olimpiyatlarına katılıp birincilik kürsüsüne çıkmak.

04.04.2017 - 10:43
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Sevilay Öztürk, 14 yaşında... Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda finalde yarıştı. Azmin ve başarının sembolü Sevilay yüzerek engellerini kaldırdı. Arkadaşlarının “Deniz Kızı” dediği Sevilay için babası Bülent Öztürk işini bıraktı, hayatını kızına adadı.

AİLESİNİN DESTEĞİ İLE YAŞIYOR

Kahramanmaraş'ta yaşayan Bülent-Hülya Öztürk çiftinin ilk çocuğu olan Sevilay, doğuştan iki kolu olmadığı için günlük yaşamında ailesinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Azmin ve başarının sembolü: Deniz kızı Sevilay Öztürk VİDEO

Azmin ve başarının sembolü: Deniz kızı Sevilay Öztürk

2 YILDIR YÜZÜYOR

Kendisi gibi iki kolu olmayan milli yüzücü Beytullah Eroğlu ile tesadüfen hastanede karşılaştıktan sonra yüzmeye başlayan Sevilay, 2 yılı aşkın süredir birçok başarıya imza attı.

Baba Bülent Öztürk, her gün antrenmana götürdüğü kızını havuzdan çıktıktan sonra havluyla kuruluyor, elbiselerini giydiriyor...

DERSLERİNDE DE BAŞARILI

Azmi ve gayretiyle dikkati çeken Sevilay, sadece yüzme sporunda değil derslerinde de çok başarılı. Arkadaşlarının “Deniz Kızı” dediği Sevilay'ın yüzme sporu dışındaki en büyük tutkusu ise bisiklete binmek.

Sevilay “İnsan isterse her şeyi başarır.” diyerek, en büyük hayali olan 2020 olimpiyatlarına emin adımlarla ilerliyor.

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