Azra Akın da suda doğuracak

Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl hayatı birleştiren Azra Akın, ilk bebeğini bekliyor. Anne olmasına sayılı günler kalan 8 buçuk aylık hamile oyuncu, suda doğum yapmak istiyor.

MODAYA UYDU

Daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle dünyaca ünlü yıldızların da başvurduğu suda doğum yönteminden, Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de geçtiğimiz yıl ikinci kızı Yeda'yı doğururken yararlanmıştı. 36 yaşındaki Akın da Demirel gibi bebeğini evinde kucağına alacak.

EVDE DOĞURMUŞTU

Demirel, küçük kızı Yeda'yı uzman doktor ve ebenin gözetiminde evinde kurulan sıcak su dolu havuzun içinde dünyaya getirmişti.