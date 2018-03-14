B sınıfı ehliyetle de kullanılabilen Vespa satışa çıktı

Yeni Vespa, A sınıfı motosiklet ehliyetine ihtiyaç duymaksızın, B sınıfı otomobil ehliyetiyle motosiklet tutkunları tarafından da kullanılabiliyor.

Vespa Primavera 50; siyah, kırmızı, beyaz, mercan ve mavi gibi farklı renk seçeneklerine sahip. 49,9 cc hacmindeki tek silindirli, hava soğutmalı 3 supaplı, 6,4 litrelik yakıt deposuna sahip motor, 16 bin 400 TL’den başlayan fiyatla satışa sunulacak.

MOTOSİKLET EHLİYETİ OLMADAN NASIL KULLANILIYOR?

Yeni yönetmeliğe göre 'mopet' adı verilen, 50cc hacmi ve 45 km/s hızı geçmeyen motosikletleri kullanmak için B sınıfı ehliyete sahip olmak yetiyor. Şehiriçi kısa mesafe yolculukları gerçekleştirmek için tercih edilen bu motosikletler, A sınıfı ehliyet şartı kaldırıldıktan sonra daha sık tercih edilmeye başlandı.