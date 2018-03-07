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Baba adayları gebelik sürecine hazır olun

Anneler kadar baba adayları da gebelik süreci içerisinde yer alıyor. Hatta baba adayının anneye süreç içerisinde olduğunu hissettirmesi, dönemin rahat geçirilmesini sağlıyor.

İHA | 07.03.2018 - 15:12..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Gebelik sürecinde baba adaylarının her fırsatta eşlerinin yanında olduğunu hissettirmesi oldukça önemli. Anne adayları baba adayı tarafından düzenli ve sağlıklı beslenmesi için teşvik edilmeli, bulantı ve kusmasının olduğu dönemlerde mümkün olduğunca mutfağa girmemesi sağlanmalı, onunla birlikte egzersiz yapılmalı. Tüm bu tedbirler anne adayını motive ediyor.

Baba adayları gebelik sürecine hazır olun

BABA ADAYLARI HAZIR OLUN

Baba adaylarının bu süreçte sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkları bırakmasının da ayrıca bir önemi var. Özellikle gebeliğin ilk aylarında kadınların kendilerini çok yorgun hissettiği ve bu nedenle de ev işlerine babaların katılması öneriliyor. Anne adaylarının gebelik süresi boyunca ruh hallerinin çok değişken olabileceğini belirten uzmanlar ise "Bu dönemde siz sabırlı olun, eşinize sık sık sarılın ve ona onu sevdiğinizi söyleyin, eşiniz bu duruma çok mutlu olur. Doktor kontrollerinize birlikte gidin, doğum hakkında bilgiler edinin, böylelikle doğuma daha hazırlıklı olmuş olursunuz." uyarılarında bulunuyor.

Baba adayları gebelik sürecine hazır olun

EN ÖNEMLİSİ SAKİN OLMAK

Doğum zamanı geldiğinde yapılacak en önemli tavır sakin olmak. Bu nedenle baba adaylarına büyük görevler düşüyor. Baba adaylarının acil durumda nereye gideceğini, yanına neleri alması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yine doğum sonrasında eşini emzirme konusunda teşvik etmesi gereken kişi de baba adayı. Hatta emzirme sırasında eşlerinin yanında olmaları, emzirdikten sonra bebeğin gazını çıkarmaları annelerin dinlenmesini sağlamış oluyor. Uzmanlar, "Bebeğinizi hayatınızın bir parçası haline getirin, onunla birlikte uyuyun, ona ninniler, şarkılar söyleyin, onunla konuşun. Bu şekilde bebeğinizle olan bağınızın çok daha güçlü olmasını sağlamış olursunuz." tavsiyelerinde bulunuyor.

Baba adayları gebelik sürecine hazır olun

BEBEKLER DUYABİLİR, HİSSEDEBİLİR

Bebek anne karnındayken duyabilir ve hissedebilir. Bu durum ise gebelikte annenin duygularının ve hislerinin çocuğun kişiliğinde önemli bir yeri olduğunu kanıtlıyor. Anneler ne kadar gergin, endişeli bir gebelik geçirirse, çocukları da doğduktan sonra o denli huzursuz ve mutsuz oluyor. Kaygılarını yenen, pozitif düşünen annelerin bebeklerinin daha zeki, daha sakin ve huzurlu oldukları yapılan çalışmalarda gözler önüne seriliyor.

Baba adayları gebelik sürecine hazır olun

EŞİNİZE SEVGİ İLE SARILIN

Anne adaylarının gebelit boyunca her fırsatta olumlu şeyler düşünmesi, her şeyi sevgiyle yapması, karnını sevgiyle okşaması ve bebeğine sevgi dolu sözler söylemesi uzmanlar tarafından öneriler tavsiyeler arasında yer alıyor. Uzmanlar tüm bu aşamalar da baba adaylarının da endişeli olabileceğini dikkat çekerek, "Sizin kadar endişeli olan eşinizi unutmayın, ona sevgi dolu sarılın, sık sık onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Sakin, gevşetici müzikler dinleyin, manevi hayatınızı güçlü tutmaya çalışın, bu şekilde daha huzurlu olabilirsiniz. Bakımlı olmaya özen gösterin, ev işlerini ara ara askıya alın, kendinize zaman ayırın, bebeğiniz ya da kendiniz için alışverişe çıkmanız sizi çok mutlu edecektir. Çevrenizde pozitif düşünen insanlar olmasına dikkat edin, tartışmalı gürültülü ortamlardan, sizi mutsuz eden kişilerden uzak durun. Bu dokuz ayın tadını en güzel şekilde çıkarmaya çalışın." diyor.

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