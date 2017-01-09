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Baba Halisdemir’den Sekin’in kardeşine anlamlı konuşma

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir’in babası Hüseyin Halisdemir, İzmir’de şehit olan polis Fethi Sekin’in ailesini ziyaret etti.

İHA | 09.01.2017 - 19:44
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15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir’deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin’in yakınlarını ziyaret etti.

"NİYE AĞLIYORSUN"

Baba Halisdemir, ağlayan Sekin’in kardeşlerini, "Niye ağlıyorsun. Ben seviniyorum, büyük bir şeref verdiler bize. Türkiye’nin bayrağına, toprağına, vatanına sahip olan çocuklarımız var" diyerek teselli etti.

Baba Halisdemir’den Sekin’in kardeşine anlamlı konuşma

KURAN-I KERİM HEDİYE ETTİ

Şehit babası Halisdemir, şehit polisin kardeşleri Vedat ve Ahmet Sekin’e uzun uzun sarıldı. Şehidin kardeşlerinin gözyaşı döktüğünü gören baba Halisdemir, "Bu çocuklar bizlere çok büyük şeref verdi. Niye ağlıyorsun. Ben seviniyorum, büyük bir şeref verdiler bize. Türkiye’nin bayrağına, toprağına, vatanına sahip olan çocuklarımız var. Çok şükürler olsun bize. Ben çok ağladım, çok destanlar yazdım. Hasandağı’na da çıktım ama sonradan toparlandım" diye konuştu. Daha sonra Halisdemir, şehidin kardeşi Ahmet Sekin’e Türk bayrağına sarılı Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Baba Halisdemir Fethi Sekin’in ailesini ziyaret etti VİDEO

BABASI ŞEHİT OĞLUYLA SON KONUŞMASINI ANLATTI

Baba Halisdemir, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ile olan son görüşmesini detaylarıyla anlattı. 15 Temmuz gecesi oğlu Ömer Halisdemir ile 1 saat görüştüğünü aktaran baba Halisdemir, "Oğlum baba ’Benim içimde çok ağır bir sıkıntı var, senin bu duruma nasıl bir tercümanın var’ dedi. Oğlum dedim önce bir su iç, ondan sonra Yasin-i Şerif oku. Yarabbi bana yardım et de dedim. Oğlum dedim hazırlığın tam olacak, elin belinde olacak dedim. Sonra bana ’Baba ben senin her dediklerini yaparım da, yalnız çok ıslanıyorum’ dedi. Bende ’Korkma oğlum’ dedim. Benim bu kelimelerimden mi etkilendi bazen hesap ediyorum belki de olabilir" dedi. Daha sonra taziye evinde dua eden Halisdemir, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek ayrıldı.

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