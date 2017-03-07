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Baba katili zanlı akıl hastası çıktı

Kayseri'de babası Sadık Ünaçan'ı öldüren Bülent Ünaçan'ın Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

07.03.2017 - 13:32
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katil

Kayseri Kocasinan Şeker Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda Bülent Ünaçan, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı babası Sadık Ünaçan'a av tüfeğiyle ateş etti.

KATİL AKIL HASTASI ÇIKTI

Sadık Ünaçan olay yerinde ölürken, gözaltına alınan Bülent Ünaçan'ın cinayet büro amirliğinde yapılan sorgusunda, madde ve alkol bağımlısı olduğu belirlendi. Para yüzünden babasıyla tartışan Ünaçan'ın, 15 yıldır Adana Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü, raporunun olduğu belirlendi. Şüpheli Bülent Ünaçan, gözaltına alındıktan sonra adli tabiplikte yapılan muayenesinde 145 promil alkollü çıktı.

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