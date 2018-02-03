Baba-oğul 6 yıl arayla aynı şekilde öldü

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Parti Meclisi üyeliği için CHP'ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü'nün talebi reddedildi.

Nevşin Mengü CHP'ye üye olmak istedi

Seçim çalışmalarını sürdüren Ali Koç'un Kuyt'la sürekli olarak fikir alış verişinde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Koç'un, Alex için bir veda töreni düzenleyeceği belirtildi.

Ali Koç'un Kuyt ve Alex planı

Size kendinizi masalda gibi hissettirecek pembe göller, dünya üzerinde yalnızca 8 tane bulunuyor.

Dünyada 8 pembe göl var, biri Türkiye’de

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen patlamada bir polis memuru hafif yaralandığı bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarında terör propagandası yaptıkları belirlenen 21 şüpheli tutuklandı.

Formula 1 yöneticilerinin yeni aldığı bir kararla bundan sonra pistte yer bulamayacak olan grid kızları, feministleri suçluyor.

1 PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı Almanya'da her gün gösteri düzenleyen PKK yandaşları, Salzgitter-Lebenstedt şehrinde Türk vatandaşlarına saldırdı.

2 Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi Afrin'de terör örgütlerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı için Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı.

3 Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı Alman basını, FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişimi soruşturmasında yargılanan 4 eski Türk subayına iltica hakkı tanındığını yazdı.

4 Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmesi için Merkel'e mektup Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine düzenlediği operasyonun bitirilmesi için, Merkel'e mektup yazıldı. Teröristlere yapılan harekatın durdurulması istenen mektuba, 100'e yakın isim imza attı.

5 Rıdvan Dilmen: Tribünlerde neden Allahu ekber deniliyor Rıdvan Dilmen, Bursa tribünlerinden yükselen "Allahu ekber" seslerinin kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.

6 HDP'li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye'yi suçladı France 24 kanalının konuğu olan HDP'li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye'nin Afrin'de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi.