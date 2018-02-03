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Baba-oğul 6 yıl arayla aynı şekilde öldü

Konya'nın Sarayönü ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü Battal Gül öldü.

DHA | 03.02.2018 - 09:11..
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde makinistliğini Selim Cülüş'ün yaptığı 73804 sefer sayılı Afyonkarahisar- Konya seferini yapan yük treni, Battal Gül yönetimindeki 42 Z 5352 plakalı Sarayönü Süt Üreticileri Birliği'ne ait kamyonete çarptı.

Baba-oğul 6 yıl arayla aynı şekilde öldü

BABASI DA AYNI ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Kazada, devrilen kamyonetin sürücüsü Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Geçen yıl temmuz ayında evlenen Gül'ün babası Yusuf Gül'ün de 2012 yılında, bugün meydana gelen kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde, trenin altında kalıp yaşamını yitirdiği belirtildi.

Baba-oğul 6 yıl arayla aynı şekilde öldü

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