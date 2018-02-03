Baba-oğul 6 yıl arayla aynı şekilde öldü

Konya'nın Sarayönü ilçesinde makinistliğini Selim Cülüş'ün yaptığı 73804 sefer sayılı Afyonkarahisar- Konya seferini yapan yük treni, Battal Gül yönetimindeki 42 Z 5352 plakalı Sarayönü Süt Üreticileri Birliği'ne ait kamyonete çarptı.
BABASI DA AYNI ŞEKİLDE ÖLMÜŞ
Kazada, devrilen kamyonetin sürücüsü Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Geçen yıl temmuz ayında evlenen Gül'ün babası Yusuf Gül'ün de 2012 yılında, bugün meydana gelen kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde, trenin altında kalıp yaşamını yitirdiği belirtildi.