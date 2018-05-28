Baba-oğul selde ölüme, birbirine sarılarak direndi

İki gün önce Uludağ’da şiddetli yağış sonrası Bursa Orhaneli karayolunda heyelan ve sel meydana gelmiş, vadilerden akan su ve toprak dehşeti yaşatmıştı. Çok sayıda araç sulara gömülürken, Doğancı köyü de sel suları ve çamurun altında kalmıştı.

SELE BİRLİKTE YAKALANDILAR

70 yaşındaki Haşim Akan ve kamyonu kullanan 32 yaşındaki oğlu Sinan Akan, 16 TJ 757 plakalı kamyonlarıyla sel felaketine tam da olayın merkezinde yakalanmıştı.

Orhaneli’den Bursa’ya babasıyla birlikte yonca getiren 2 çocuk babası Sinan Akan, kamyonun kupasına çıkıp birbirlerine sarıldıklarını ve kurtarılmayı beklediklerini söyledi.

Bursa'da sel sularına kapılıp çamura gömülen kamyon

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLARI ANLATTI

Olaydan iki gün sonra toprak altından çıkarılan kamyonun sürücüsünü, İHA ekibi buldu. Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan Sinan Akan, “Cuma günü saat 4-5 arası heyelanın olduğu bölgeden geçmekteydik. Hava simsiyah yer yerinden oynuyor. Heyelanın olduğu bölgede selden iki araç çarpıştı. Onlar çarpışınca durdu, biz de arkasında durmak zorunda kaldık. Bu iki araçtan bir tanesi aniden artan sel sularından kurtuldu, bir tanesi ise kenarda kaldı. Sel bir anda o kadar hızlı akmaya başladı ki, selin ortasında mahsur kaldık. Dağdan taş, toprak, ağaç ne varsa gelmeye başladı. 200 kiloluk bir domuz da geldi. Ben inek geldi sandım. Bir de baktım ki canlı domuz, aracın kapıları sel deneniyle açılmadığı için kamyonun içinde oturduk. Baktık ki aracın içinde boğulacağız, aracın camının birini patlattık. Bu arada su seviyesi iyice arttı, ben su yuttum boğuluyorum sandım. Babam kendini kamyonun kupasının üstüne aldı. Benim ise bacağım kamyonun içine dolan taşların içine sıkıştı. Çıkmakta zorlandım. Zar zor kamyonun üstüne çıktım." dedi.

"30 DAKİKA SEL SULARINA KARŞI DURDUK"

Akan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bize kimsenin yaklaşması mümkün değildi. Sel suları o kadar hızlandı ki sular kamyonun boyunu aşmaya başladı. Babamla birbirimize kitlenip 30 dakika sel sularına karşı durduk. Direncimiz düşmeye başladı. 'Yarabbi oruçlu olarak öleceksek bir an önce ölelim, kalacaksak kurtar bizi Alllah’ım' diye dua ettim. Gözlerim kararmaya başladı. Biraz daha bekledik, üstümüzü aşan su azalınca kurtulduk."

SEL 5 BİN LİRASINI DA GÖTÜRDÜ

Sel anında mahsur kaldıkları kamyonun suya set oluşturduğunu bu nedenle arkalarında bulunan araçların daha kolay kurtulduğunu belirten Sinan Akan,"Bizim kamyon sel sularına tampon yapmasaydı, arkadaki araçlarda 4-5 kişi hayatını kaybedebilirdi. Sel suları o kadar hızlıydı ki anlamadık, üzerimizdeki kıyafetleri bile söküp aldı. Pantolonumun cebinde 5 bin lira para vardı, o da selde gitti. Biz mağduruz kamyonum perte döndü, kamyonu yoldan kaldır diyorlar çalışmayan kamyonu nasıl çekebilirim. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz." diye konuştu.