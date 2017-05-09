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Baba olacağını polis çevirmesinde öğrendi

Teksas'ta polis çevirmesinde baba olacağını öğrenen baba adayının duygu dolu anları...

09.05.2017 - 10:19
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Teksaslı bir çift trafikte seyir halindeyken polis memuru tarafından çevirildi.

Arabaya yaklaşan polis sürücü koltuğundaki Jarred'e; "Çocuğun var ama arabanda çocuk koltuğu yok." dedi. Jarred, "Arabamızda çocuk yok ki." dediği sırada kameranın açısına bir nesne girdi ve gerçek ortaya çıktı.

Polis çevirmesi aslında Jarred'in eşi Nikki'nin oyunuydu ve Nikki hamile olduğunu haber vermek için böyle ilginç bir sürpriz yapmıştı. Önceden tanıdığı polis memurlarıyla birlikte yaptığı sürprizi unutulmaz kılmak isteyen Nikki bu anları, kayda aldı.

Baba olacağını polis çevirmesinde öğrendi İZLE

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