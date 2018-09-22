Baba yadigarı fotoğraf makinesine gözü gibi bakıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli Mehmet Yılmaz, babasının yarım asırlık fotoğraf makinesine gözü gibi bakıyor.

ANILARI CANLI TUTUYOR

Mehmet Yılmaz, babasının 1967 yılında aldığı ve uzun süre geçimini sağladığı fotoğraf makinesini özenle koruyor.

Uzun yıllar babasıyla köylerde fotoğrafçılık yaparak geçimini sağlayan Yılmaz, anılarını biriktirdiği fotoğraf makinesini evinde muhafaza ederek anılarını canlı tutmaya çalışıyor.

"ELİMDEN MAKİNE DÜŞMEZ OLDU"

Merhum babasının fotoğraf makinesini 1967 yılında satın aldığında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu aktaran Mehmet Yılmaz, "Rahmetli babam Mısır Çarşısı'nda makineyi görüyor, 'ben bununla köyde iş yaparım' diyerek alıp köye götürüyor. Babam bana 'Oğlum, senle bu işi yapalım' dedi. İlk fotoğrafı babamla çektik. İşi öğrenince elimizden makine düşmez oldu." diye konuştu.

"MAKİNENİN BENDE MANEVİ DEĞERİ ÇOKTUR"

Mehmet Yılmaz, 1970'li yıllarda nüfus cüzdanlarının değişimi sırasında çok iş yaptıklarını anlatarak, "O yıllarda bir makine yetmedi, ikinci makineyi aldık. Dönüşümlü olarak civar köylerde fotoğraf çektik. Onun için bu makinenin bendeki manevi yeri çoktur. O zaman çalıştık, geçimimizi sağladık. Yaşadığım sürece fotoğraf makinesini saklayacağım." dedi.



